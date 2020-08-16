مدبولى: تنفيذ استثمارات بـ950 مليار جنيه فى قطاع النقل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تقدم استثمارات في مشروعات قومية بمبالغ ضخمة، مؤكدا اهتمام الحكومة بتطوير وتنفيذ طرق جديدة.وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث بمترو الأنفاق، أنه من المستهدف تنفيذ 7 آلاف كيلو متر من الطرق السريعة، تم تنفيذ 4 آلاف منها بالفعل، والباقي يتم العمل عليه حاليا.وأوضح، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل بكل أنواعه "بحري، ونهري، وسكة حديد، ومترو أنفاق" بلغ ما يعادل 950 مليار جنيه.