السيسي يصدق على 3 قوانين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٠ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠.ووقع رئيس الجمهورية كذلك على قانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.