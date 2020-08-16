«القابضة للشرب»: حل مشكلة ضعف المياه في قرية بانوب

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن فرعي الشركة في محافظتي أسيوط والوادى الجديد، نجحا في وضع حل جذري لمشكلة ضعف المياه بقرية بانوب فى استجابة سريعة لشكاوى بعض المواطنين بالقرية.وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد - في بيان اليوم الأحد - أنه أصدر تعليماته بتنفيذ مقترح لحل مشكلة ضعف المياه بقرية بانوب.وذكر أنه تم توفير مصدر بديل مغذى لشارع الجيش من محطة ديروط المرشحة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 86 ألف م3 يوم من خط 10 بوصة، وغلق المحبس الرئيسى المغذى للشارع وتوجيه المياه لعداية كبرى القرشية المغذية لقرية بانوب.وأردف المهندس عبد الراضى مدير منطقة ديروط أن المياه تتوافر حاليا بالقرية على مدار اليوم دون أى ضعف أو انقطاع، وأعرب الأهالى عن شكرهم لكل من ساهم في زوال أسباب المشكلة.وأشار مسئولى الخط الساخن إلى أنه بمراجعة سجلات الشكاوى الواردة عبر برنامج CMS والواردة عبر الخط الأرضي 125 وأرقام "واتس آب" والصفحة الرسمية للشركة لم ترد أى شكاوى تعبر عن ضعف المياه بقرية بانوب – مركز ديروط مما يؤكد حل المشكلة وزوال آثارها.