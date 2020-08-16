زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تشيلي

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة شمال غرب تشيلي الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، بالقرب من ساحل المحيط الهادي.وكان مركز الزلزال على بعد حوالي خمسة كيلومترات غرب منطقة كويا، طبقا لما ذكرته سلطات تشيلي.وتسبب الزلزال في إصدار تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي) ولم ترد أي تقارير عن حدوث إصابات.ويقع ساحل تشيلي على ما تسمى بـ"حلقة النار" بالمحيط الهادي التي تتسم بارتفاع معدل النشاط الزلزالي.