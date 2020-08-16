محافظ المنوفية يكرم الأولى على الثانوية الأزهرية ويمنحها شهادة تقدير ومكافأة

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، الطالبة أمانى عاطف عبد الرؤوف الشعراوى الحاصلة على المركز الأول القسم الأدبى على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 20192020، وذلك خلال استقباله لها بمكتبه بالديوان العام.وهنأ المحافظ الطالبة وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لتميزها وتفوقها العلمي متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا بأنها نموذج مشرف وفخرًا لأبناء المنوفية.وأعربت الطالبة عن بالغ سعادتها وامتنانها بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية لها بالاستمرار فى مواصلة النجاح، مؤكدة على اصرارها على النجاح وحرصها على تنظيم وقتها وبذل المزيد من الجهد والاجتهاد للوصول الى تحقيق هدفها، حيث أشارت الطالبة عن رغبتها بالإلتحاق بكلية اللغة العربية تحقيقًا لهدفها بأن تصبح عميدة لكلية اللغة العربية.جدير بالذكر أن الطالبة أمانى عبد الرؤوف طالبة بمعهد فتيات فيشا الكبرى بمركز ومدينة منوف قد حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع 99.21 %.