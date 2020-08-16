2081 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا اليوم الأحد تسجيل 2081 إصابة جديدة و79 حالة وفاة أخرى بكوفيد -19، وفقا لبيانات فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة فيروس كورونا.وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 139549 حالة على الأقل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.