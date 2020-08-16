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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حملة تفتيش لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:40 ص
أشرف فتحي
أشرف فتحي
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قيام لجنة الضبطية القضائية بشن حملة تفتيش لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وقال في بيان اليوم لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، إن اللجنة قامت بالمرور على 400 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقتي إسكان دهشور و247 عمارة وتم تحرير العديد من المحاضر للمخالفين.

وأوضح أن المخالفات تمثلت في التأجير أو البيع أو تغيير النشاط للوحدات بالمخالفة للقانون، وكذا الوحدات المغلقة وغير المستغلة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وطالب المهندس أشرف فتحي، مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، بالالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي وعدم ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا استمرار حملات التفتيش لمنع المخالفات وتحقيق الاستغلال الأمثل لوحدات الإسكان الاجتماعي.

يذكر أن الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمصاحبة عدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق والجهاز وقوة من الشرطة.

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