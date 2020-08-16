إزالة فورية لتعديات على 4792 مترًا بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالات فورية لعدد من حالات التعدى على منافع الرى والأراضي الزراعية بمساحة 4792 م2.وأشار إلى أنه من بين تلك الإزالات عدد من الحالات على منافع الري بقرية كوم مازن وترعة النعناعية التابعة للوحدة المحلية بكفر ربيع مركز تلا، بإجمالى مساحات 4472 م2، كما تمت إزالة حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمدينة أشمون على مساحة 170م2، وكذا إزالة حالة تعدٍ أخرى بقرية كفر البتانون شبين الكوم على مساحة 50م2.وأكد أنه لا تهاون فى الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدى بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة.كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى تكثيف الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.