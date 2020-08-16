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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أشهر ماركات تفضلها كيت ميدلتون (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:52 ص
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
شيماء دهب
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تتميز دوقة كامبرديج، كيت ميدلتون، بارتداء الفساتين المميزة من الماركات العالمية المناسبة لها، بالإضافة لارتداء الفساتين الزهرية الفاخرة الكلاسيكية التي تتمتع بالشكل الرائع، فخزانتها ممتلئة بالفساتين الرائعة، وبحلول الصيف نرى خصومات الماركات العالمية حيث وصل الخصم على الفساتين المشابهة بكيت ميدلتون ونفس ذات التصميم إلى 80%.

ونرصد في الأسطر التالية أبرز ماركات دوقة كامبرديج
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
1- ألكسندر ماكوين
فستان كيت ميدلتون الأول من ماركتها المفضلة "ألكسندر ماكوين" فهو كلاسيكي طويل، حيث ارتدتها في وقت سابق من هذا العام.
كان يصل سعره إلى 3،213 جنيه إسترليني، الآن وصل السعر إلى 385 جنيهًا إسترلينيًا.
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
2- زيمرمان
الفستان الثاني من " زيمرمان" الفستان الأبيض الرائع ارتدته خلال جولتها الملكية في أستراليا عام 2014.

فستان Zimmermann، كان سعره 735 جنيهًا إسترلينيًا، الآن 367 جنيهًا إسترلينيًا.
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
3- فستان "ارديم"

الفستان الأزرق المميز ارتدته "كيت" في ستوكهولم مع التنورة باللون الخردل وطبقة برقبة ملفوفة.
كان سعره 595 جنيهًا إسترلينيًا، الآن 228 جنيهًا إسترلينيًا.
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
4- Ghost
الفستان الزهري هو العنصر الأساسي في كيت طوال فترة الإغلاق، حيث اختارت Ghost للعديد من المناسبات، يتناسب هذا الفستان اللافندر مباشرة مع خزانة ملابس كيت، وتلبسه مع حذاء سوبيرجا الرياضي.
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
5- جوزيف \
سعر الفستان الذي ارتدته دوقة من هذه الماركة وصل لـ225 جنيهًا إسترلينيًا، والآن 94 جنيهًا إسترلينيًا.
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
6- تمبرلي لندن
فستان سهرة ارتدته كيت يحمل اللون الأسود وذلك عام 2013، سعره وقتها كان يبلغ 795 جنيهًا إسترلينيًا، الآن وصل سعره لـ349 جنيهًا إسترلينيًا.


كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
7- فستان DVF
ارتدت كيت هذا الفستان الملفوف من Diane von Furstenberg في أستراليا عام 2014.
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
8- ستيلا مكارتني
ارتدت كيت هذا الفستان الأزرق خلال مكالمة Zoom.
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
9-حقيبة اسبنيال
غالبًا ما تحمل كيت حقيبة صغيرة أو حقيبة صغيرة من Aspinal of London. حقيبة Aspinal of London، بسعر 795 جنيهًا إسترلينيًا، الآن 318 جنيهًا إسترلينيًا، The Outnet
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
10- دولتشي آن جابانا
يعتبر الفستان الدانتيل هو اختيار دائم لكيت ميدلتون، فنراها في إطلالة جيدة وجذابة طوال الوقت بهذا الفستان. فستان Dolce & Gabban، كان سعره 1،855 جنيهًا إسترلينيًا، الآن أصبح 1020 جنيهًا إسترلينيًا.

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