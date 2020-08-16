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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صراع بين نرمين الفقى ومى عمر فى «لؤلؤ»

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:45 ص
نرمين الفقى ومى
نرمين الفقى ومى عمر
دعاء عبد المقصود
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تبدأ الفنانة نرمين الفقى تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل الدرامى الجديد "لؤلؤ" مطلع الأسبوع القادم، وذلك بعد انتهاء جميع الترتيبات الخاصة بالعمل المكون من 45 حلقة.

من المقرر عرض المسلسل خارج السباق الرمضانى، وسيتم تصويره في أماكن متفرقة بين القاهرة والجيزة، وأحد الاستديوهات الشهيرة.

وتجسد نرمين الفقى خلال أحداث المسلسل دور مطربة كبيرة تدخل فى صراع مع "لؤلؤ" والتى تلعب شخصيتها مى عمر وهى شخصية فتاة تحلم بأن تكون مطربة شهيرة، وتذهب للعمل عند نرمين الفقى وبعد فترة تتركها بعدما خطفت منها مدير أعمالها والزواج منه من أجل الإنتاج لها، ويتسبب ذلك فى صراعات كبيرة بينهم.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم.

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