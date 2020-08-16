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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

756 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:55 م
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الأحد، عن تسجيل 756 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في بلجيكا 77 ألفا و869 حالة.

وأفادت بلومبرج بأن بلجيكا سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 9935 حالة.

وكانت حكومة الدنمارك قد أصدرت، الخميس الماضي، نصائح لمواطنيها بعدم السفر إلى بلجيكا ومالطا، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في الدولتين العضوين بالاتحاد الأوروبي.

وتقوم الدنمارك بتحديث توجيهاتها الخاصة بالسفر كل يوم خميس، وتنصح السلطات الدنماركية بعدم السفر غير الضروري إلى أي دولة يزيد فيها معدل الإصابات على 30 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة.

وحسب بيانات الخارجية الدنماركية، ارتفع هذا المعدل في بلجيكا إلى 5. 32 حالة، وفي مالطا إلى 5. 31 حالة، وحتى يتم التراجع عن هذا الإجراء، يجب أن ينخفض هذا المعدل إلى ما دون 20 حالة.

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