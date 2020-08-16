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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ18 مليار جنيه

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:15 م
المركزي
المركزي
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يشهد سعر العائد على أدوات الدين الحكومي استقرارا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

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