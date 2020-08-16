ارتفاع إصابات كورونا فى إيطاليا لـ253 ألفًا و438

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 253 ألفا و438 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، مقارنة بـ 252 ألفا و809 حالات في نفس التوقيت أمس السبت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 35392 مقارنة بـ35234 حالة وفاة في نفس التوقيت أمس السبت.وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 203 آلاف و640 شخصا مقابل 203 آلاف و326 شخصا في نفس التوقيت أمس السبت.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.