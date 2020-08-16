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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان لـ37 ألفا و551

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:16 ص
كورونا في أفغانستان
كورونا في أفغانستان
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 37 ألفا و551 حالة.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى 1370 حالة في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 27 ألفا و166 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.

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