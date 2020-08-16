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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المشيشي» ينوي الإبقاء على 6 وزراء بتشكيل حكومة تونس الجديد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:16 ص
هشام المشيشي
هشام المشيشي
مروة عنبر
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كشفت مصادر تونسية مطلعة عن نية رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لإبقاء عدد من وزراء الحكومة الحالية في التشكيل الجديد.

ويخطط المشيشي لتعيين 5 أو 6 وزراء من حكومة إلياس الفخفاخ لأنهم مستقلون ويتمتعون بالكفاءة، وفقا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية.

يذكر أن المشيشي يفترض أن ينتهي من تشكيل حكومته الأسبوع المقبل، فيما تقترح عليه بعض الأحزاب السياسية، تكوين حكومة كفاءات مستقلة.

وسبق أن قوبل المشيشي عزمه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب برفض من الكتل البرلمانية الكبرى.

ورفضت حركة النهضة تشكيل حكومة كفاءات من المستقلين، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الحركة منقسمة داخليا إزاء مسألة الموقف من حكومة المشيشي المقبلة.

وتنقسم النهضة بين فريق مدافع عن حكومة المستقلين، لأن المشاركة في الحكومة المقبلة ستكون محفوفة بالخطر نظرا إلى قوة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

فيما يرى فريق اخر أن ضمان موطئ قدم في الحكومة والسلطة أمر ضروري حتى لا تخرج الحركة خاوية الوفاض من النهضة، وتخسر الحركة قدرتها على توظيف أنصارها في المناصب وتعزيز مواقعهم.

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