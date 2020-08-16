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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صبحي: رفع كفاءة المنشآت الرياضية بالمحافظات لتعزيز الاستثمار الرياضي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:11 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
أحمد أبو المحاسن
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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية لتذليل كل المشكلات والمعوقات التي تواجه وزارة الشباب في عدد من المشروعات التي تتم في المحافظات.

وقال صبحي، خلال لقاء مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، لبحث عدد من الملفات، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأهيل وتحديث وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير من المنشآت الرياضية بالمحافظات لتعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي بما يساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لعدد من المنشآت الرياضية في محافظات أسوان والجيزة والقاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية بما يساعد في نشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع من جموع الشعب اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وبما يعود بالنفع على المحافظات بزيادة الموارد المالية لها.

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