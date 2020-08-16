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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. بدء صرف منحة الـ500 جنيه لـ1.6 مليون عامل غير منتظم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:18 ص
صرف منحة العمالة
صرف منحة العمالة
دعاء جابر
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تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، ولمدة 5 أيام، حيث يصرفون ما يزيد علي 800 مليون جنيه، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ24 ساعة.

ومن جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية بذلك تكون قد أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية، بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وطمأن وزير القوى العاملة، المستحقين بأن الـ500 جنيه موجودة في حساباتهم اعتبارا من اليوم الأحد، ولا داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي بفروع البريد والبنك الزراعي المصري إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، لضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة  المستحقين والعاملين، حيث تم تقسيم الأعداد المستفيدة من الدفعة الثالثة على شرائح يومية لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصى رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ24 ساعة.

وأكد وزير القوى العاملة أن صرف المرحلتين الأولى والثانية أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مرحلتي الصرف التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.

ويتم الصرف من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، مع إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة دون خصم أي عمولات.

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