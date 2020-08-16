رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1232 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:09 ص
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات اليابانية، تسجيل 1232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد - أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع ليصل إلى 55 ألفا و905 حالات، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 1106 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

العثور على سيدة مقطعة أشلاء داخل «ديب فريزر» بالهرم

التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

إنفوجراف

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

أيام زمان

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

نجم الساعة

حرب الدروس الخصوصية.. المواجهة مستمرة والمنصات التعليمية البديل الشرعي

منوعات

28 أغسطس.. المؤتمر الخليجي الأول لدعم البيئة الابتكارية وريادة الأعمال

البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

«أريان 5» ينطلق للمرة الأولى بعد الإغلاق بسبب كورونا

جوارديولا: سيتى ودع دورى الأبطال لأنه لم يكن مثاليًا أمام ليون

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

«حفاير نهر المعرفة».. قصيدة جديدة للشاعر الكبير فولاذ عبدالله الأنور

روائي: «2 ضباط» رفضت قبل 25 يناير.. والداخلية شكرتني بعد نشرها

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

معرضان للتشكيليين عالية الوهاب وعبدالمجيد السعدي في العراق