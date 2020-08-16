1232 إصابة جديدة بكورونا في اليابان
الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:09 ص
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أعلنت السلطات اليابانية، تسجيل 1232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد - أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع ليصل إلى 55 ألفا و905 حالات، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 1106 حالات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد - أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع ليصل إلى 55 ألفا و905 حالات، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 1106 حالات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر سريعا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.