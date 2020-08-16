بينهم 10 من ذوي القدرات.. تعيين 183 شابًا بدمياط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 183 شابًا بينهم 10 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 598 شابًا، كما تم توفير 28 فرصة عمل.وأوضحت منى الاطروشي مديرة المديرية في تقريرها الشهري للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أن المديرية تلقت 18 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منهم وتحويل 4 شكاوى للقضاء، وتبقي 10 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم استخراج 177 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة لـ177 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.كما قامت المديرية في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 182 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر سلامة وصحة مهنية و18 مذكرة غلق إداري، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.