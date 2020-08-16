625 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 223 ألفا و453 حالة.ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة ليستقر العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و231 حالة.وأفاد بأن هناك 12 ألفا و900 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد.