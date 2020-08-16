وزيرا التنمية المحلية والشباب يبحثان ملفات التعاون المشتركة بالمحافظات

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة لبحث عدد من ملفات التعاون بين الوزارتين فى مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة عدد من قيادات الوزارتين.وفى بداية اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوى، بالمشروعات والخطط التى تقوم بها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية، وكذا المبادرات الشبابية التى أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتطوير مراكز الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات.وأكد شعراوى أهمية دور الشباب المصرى فى عملية البناء والتنمية التى يقودها رئيس الجمهورية وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن الشباب دوره حيوى وهام فى بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية فى كافة المجالات ويمتلك الحماس لحل المشكلات ومواجهة التحديات.وأثنى الوزير على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة فى عدد من المشروعات والملفات التى تقوم بها على أرض المحافظات وكذا التنسيق فى تنظيم عملية الفتح التدريبى المنضبط لبعض الأنشطة الرياضية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.