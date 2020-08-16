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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بـ5.9 مليون دولار.. كوريا الجنوبية تقدم أدوات لتشخيص كورونا إلى أفريقيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:03 ص
أدوات تشخيص كورونا
أدوات تشخيص كورونا
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وقعت السفيرة الكورية الجنوبية لدى البعثة الكورية الجنوبية في جنيف بايك جي-آه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مقر المنظمة في جنيف بسويسرا على مذكرة تفاهم لتقديم أدوات تشخيص كورونا بما يكفي لإجراء حوالي 550 ألف اختبار إلى أفريقيا، بقيمة 7.1 مليار وون (أي ما يعادل 5.97 مليون دولار) إلى أفريقيا.

وقالت جي - آه إنه من المتوقع أن يتم تسليم المواد عبر النظام اللوجستي للمنظمة إلى الدول الأفريقية في أعقاب وصولها إلى أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، موضحة أن الدعم جاء بناء على طلب وجهه المدير العام تيدروس إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، حيث طلب منه تقديم الدعم إلى الدول الأفريقية أثناء مكالمات هاتفية أجريت بينهما في يوم 6 أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم هذا الدعم لمساعدة أفريقيا في مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب تيدروس عن خالص التقدير بشأن دعم الحكومة الكورية الجنوبية، مضيفا أن هذا الدعم يعد معنى رمزيا لروح التضامن الدولي وسط تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم.

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