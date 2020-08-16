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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دفن جثة شاب غرق أثناء إنقاذ طفلته بشاطئ النخيل بالإسكندرية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:46 ص
جثة غريق
جثة غريق
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياة البحر "بشاطئ النخيل" لعدم وجود شبهه جنائية أثناء إنقاذ طفلته 3 سنوات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب بشاطئ النخيل يدعي حسن عبدالله احمد، 33 سنة، مقيم بمنطقة حدائق القبة محافظة القاهرة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أن الغريق خالف تعليمات نزول الشواطئ، وقام بالنزول ومعه ابنته تبلغ من العمر 3 أعوام، وأثناء السباحة جرفهما التيار داخل المياه وأثناء إنقاذ نجلته لقي مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقا، تم نقل الطفلة لإحدى المستشفيات الخاصة، وجثة والدها إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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