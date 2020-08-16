ارتفاع إصابات كورونا في باكستان لـ 288 ألفا و461

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 288 ألفا و461 حالة.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6166 حالة.وأشارت القناة الباكستانية إلى أنه تم تسجيل 125 ألفا و904 حالات إصابة في إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 95 ألفا و203 حالات، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 12 ألفا و224 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.