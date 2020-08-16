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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

19 إصابة جديدة بكورونا بينها 4 بعدوى محلية في الصين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:14 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 19 حالة إصابة جديدة بينها 4 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84 ألفا و827 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي- أن جميع الحالات المحلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5 حالات في شنجهاي و3 حالات في كل من مقاطعتي قوانغدونغ وشنشي وحالتين في تيانجين وحالة واحدة في كل من مقاطعتي سيتشوان وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2278 حالة غادر منها 2094 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 56 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79 ألفا و575 شخصا، مشيرة إلى أن 19 ألفا و933 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1290 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 16 حالة جديدة بدون أعراض بينها 11 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 319 حالات منها 176 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4406 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 69 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 482 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 3488 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و450 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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