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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ21.45 مليون حالة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:52 ص
جريدة الدستور
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كشف إحصاء لـ"رويترز" عن أن أكثر من 21.45 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 764062 شخصا توفوا جراء الفيروس.

كما كشف الإحصاء عن أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 169570 حالة وفاة وخمسة ملايين و380934 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل فى المركز الثانى مسجلة 107232 حالة وفاة وثلاثة ملايين و 317096 حالة إصابة.

وجاءت الهند فى المركز الثالث مسجلة 49036 حالة وفاة ومليونى و 526192 حالة إصابة.

وحلت روسيا فى المركز الرابع مسجلة 15617 حالة وفاة و917884 حالة إصابة.

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