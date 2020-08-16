حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 16 أغسطس 2020

قدمت خبير الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحوت، ليوم الأحد 16 أغسطس، على النحو التالي:مهنيًا: محطة جديدة ومهمة في حياتك المهنية والشخصية تأمل أن تحقق من خلالها الكثير.عاطفيًا: يعزّز هذا اليوم الرومانسية ويجعلك أكثر جاذبية وبهاءً، لكن لا تمزج بين الحب والعمل في هذه الأثناء.صحيًا: كثرة المطالعة في وضع جلوس غير مريح يسبب لك آلامًا في الرقبة والعنق ويرهق نظرك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق، لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.