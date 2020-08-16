حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 16 أغسطس 2020

قدمت خبير الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الدلو، ليوم الأحد 16 أغسطس، على النحو التالي:مهنيًا: تتخلص من الكثير من الضغوط والمسئوليات الملقاة على عاتقك اليوم وعليك أن تتولى العائلة المزيد من الاهتمام.عاطفيًا: تخشى بعض التغيرات التي تحدث في مشاعر الحبيب ولا تعرف موقفك الحالي تجاه ما يحصل.صحيًا: قد تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيّين.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق، لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.