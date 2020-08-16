حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 16 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب، ليوم الأحد 16 أغسطس على النحو التالي:مهنيًا: بانتظارك فرص جديدة واحتفالات ودعوات للمشاركة في مؤتمرات يشارك فيها كبار رجال الأعمال والشركات العالمية.عاطفيًا: قد تنفعل بسبب ما يطرأ على مسألة تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد وينتابكما بعض القلق.صحيًا: سارع إلى زيارة الطبيب ولا سيما أن شهيتك المفتوحة دائمًا تسبب لك مشكلات في المعدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق، لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.