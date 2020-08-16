حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 16 أغسطس 2020

قدمت خبير الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الميزان، ليوم الأحد 16 أغسطس، على النحو التالي:مهنيًا: ركز اهتمامك على إنجاز مهامك الموكلة إليك، ولا سيما أن زملاءك يميلون إلى التعاون معك إلى أقصى الحدود.عاطفيًا: عليك أن تحسم أمرك الآن، وحاول أن تتوصل إلى اتفاق أو تسوية مع الشريك لأنّ هذا يصبّ في مصلحتك.صحيًا: لا تنفعل أمام أي حدث بسيط قد يسبب لك أزمة عصبية أو انهيارًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق، لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.