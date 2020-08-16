ترامب يعلن وفاة أخيه روبرت

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفاة أخيه روبرت ترامب، الليلة الماضية، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له في مستشفى بنيويورك.وقال "ترامب"، في بيان له، "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة.. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى".وأضاف الرئيس الأمريكي: "ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت، أحبك.. ارقد في سلام".