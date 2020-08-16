حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 16 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الجوزاء ليوم الأحد 16 أغسطس على النحو التالي:مهنيًا: الحظ حليفك، يوم مناسب للقيام بالاستثمارات وشراء الأسهم والعقارات.عاطفيًا: التشبّث بالمواقف المتصلبة لا يكون في مصلحة العلاقة، بل يؤدّي الى مواجهة شرسة بينك وبين الشريك.صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيّروك بين السهرات والبقاء في المنزل، افعل ما تراه مناسبًا لصحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق، لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.