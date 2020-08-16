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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الثور الأحد 16 أغسطس 2020

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:48 ص
برج الثور
برج الثور
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور ليوم الأحد 16 أغسطس على النحو التالي:

مهنيًا: تعيش يومًا مهمًا على الصعيد المهني، فلا تسمح للمشكلات أو الضغوط بالتأثير سلبًا في ثقتك بالنفس.

عاطفيًا: يكون النقاش إيجابيًا مع الشريك وتضعان معًا برنامجًا لرحلة أو لعطلة وتبدوان مرتاحين لما تقرّرانه.

صحيًا: لا تكن بخيلًا في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق، لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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