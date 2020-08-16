حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 16 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل ليوم الأحد 16 اغسطس على النحو التالي:مهنيًا: ابتعد عن الانفعالات لئلا تخسر صفقة أو تسوية أو فرصة مهنية ثمينة.عاطفيًا: تقدّم للشريك أفضل ما عندك وتحافظ على تفاؤلك وتكون متحمسًا للعلاقة.صحيًا: إذا كنت تشعر بغثيان شبه دائم، فما عليك سوى مراجعة الطبيب ليصف لك العلاج اللازم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق، لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.