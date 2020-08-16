العثور على سيدة مقطعة أشلاء داخل «ديب فريزر» بالهرم

شهدت منطقة الهرم جريمة قتل بشعة، حيث عثر على أشلاء آدمية لسيدة داخل "ديب فريزر"، وتشير أصابع الاتهام لزوجها الذي اختفى بالتزامن مع اختفائها.وتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بمقتل سيدة وتقطيع جثتها أشلاء والعثور عليها داخل ثلاجة في منطقة مشعل بالهرم، وانتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة اختفى زوجها الجزار واتهمته أسرتها بقتلها.وأفادت التحريات الأولية بأن المجني عليها متزوجة من جزار ولديهما طفلان كانت تركتهما لدى والدتها قبل أن تختفي وزوجها، وواصلت والدتها الاتصال بهما دون جدوى حتى توجهت لمنزل ابنتها واشتمت رائحة كريهة منبعثة من الثلاجة لتفاجأ بجثة ابنتها مقطعة.وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والبحث عن الزوج الهارب لبيان صلته بالجريمة.