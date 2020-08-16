نيوزيلندا تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

سجلت نيوزيلندا اليوم الأحد 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع استمرار تزايد أول تفش للفيروس في البلاد منذ شهور.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال أشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في إفادة لوسائل الإعلام في ولنجتون، إن كل الحالات باستثناء واحدة منقولة محليا.ويبدو أنها مرتبطة بسلسلة في أوكلاند حيث بدأ أحدث تفش وبهذه الحالات الجديدة يرتفع عدد الحالات النشطة في نيوزيلندا إلى 69.وقال بلومفيلد إنه منذ بداية السنة سجلت نيوزيلندا 1271 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.