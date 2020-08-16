كوريا الجنوبية تسجل 279 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 15 ألفًا و318حالة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الأولى التي يتعدى العدد اليومي لحالات الإصابة فيها حاجز الـ200 منذ أوائل مارس الماضي.ومن بين الـ279 حالة الجديدة، كانت 267 حالة لانتقال العدوى محليًّا، و12 حالة قادمة من الخارج.وذكرت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر العدد عند 305 حالات، فيما تعافت 9 حالات أخرى ليصل عدد المتعافين إلى 13 ألفًا و910 حالات.