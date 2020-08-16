16 وفاة جديدة فى ولاية فيكتوريا الأسترالية بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفاة 16 حالة جديدة بسبب فيروس كورونا "كوفيد- 19" في الولاية علاوة على إصابة 279 شخصا إضافيا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في أستراليا إلى 395 وفي فيكتوريا وحدها إلى 309.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.