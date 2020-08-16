حصيلة قياسية بكورونا فى فرنسا وبريطانيا تتجاوز عتبة الألف

سجّلت فرنسا أكثر من 3300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حصيلة يومية قياسية منذ مايو، بينما تجاوز عدد الإصابات الألف إصابة بالفيروس في بريطانيا.وحسبما أفاد موقع " سكاي نيوز عربية" وفقًا لبيانات رسمية نشرت على الإنترنت، سجلت فرنسا 17 بؤرة جديدة للوباء.أما أعداد المرضى الذين استدعت حالتهم إدخالهم إلى أقسام العناية الفائقة فسجّلت ارتفاعًا طفيفًا (9 حالات جديدة أي بارتفاع نسبته 2،6%).وحصدت الجائحة في فرنسا أرواح 30.409 أشخاص، بينهم 19،904 فارقوا الحياة في المستشفيات، وفقًا لبيانات إدارة الصحة العامة الفرنسية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.