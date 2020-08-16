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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب البوليفى يشرع استخدام مبيض الملابس لعلاج كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:27 ص
النواب البوليفى
النواب البوليفى
وكالات
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حذرت وزارة الصحة في بوليفيا عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يشرع استخدام مبيض الملابس في علاج كورونا، من أن تناول المبيض يؤدي إلى نتائج وخيمة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" أشارت الوزارة إلى التحذيرات الصادرة عن إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، والتي تقول إنها "سجلت تقارير عن القيء الشديد، والإسهال الشديد، وانخفاض ضغط الدم الذي يهدد الحياة بسبب الجفاف والفشل الكبدي الحاد بعد تناول هذه المبيضات".

وأكدت وزارة الصحة، على أنها "ستقاضي أولئك الذين ينتجون ويبيعون ثاني أوكسيد الكلور".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، وافق المجلس التشريعي في البلاد على مشروع القانون، الذي أقره بالفعل مجلس الشيوخ البوليفي، والذي يسمح "بإنتاج وتسويق وتوريد محلول ثاني أوكسيد الكلور للوقاية من كورونا وكعلاج للمرضى".

وثاني أوكسيد الكلور، هو نوع من مواد التبييض الصناعية التي تستخدم عادة كمطهر أو لتبييض المنتجات الورقية، أشادت حركة من دعاة الطب البديل به باعتباره علاجا قادرا على أي مرض تقريبا.

ويسيطر حزب "ماس" اليساري، على كلا مجلسي البرلمان البوليفي، والذي يستخدم أيضا للسيطرة على الرئاسة.

وعقب الإطاحة بالرئيس السابق إيفو موراليس العام الماضي، بعد مزاعم بتزوير الانتخابات، تتولى الرئاسة حاليا الحكومة المؤقتة بزعامة جينين أنيز المحافظة.

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