«زاك إيفرون» يستعد لتصوير فيلم «Three Men and a Baby»

ينتظر نجم هاي سكول ميوزيكال زاك أيفرون البالغ من العمر 32 عامًا تصوير دوره المثير للجدل في النسخة الجديدة القادمة من فيلم "Three Men and a Baby" أو "ثلاث رجال وطفل" الذي تم طرحه عام 1987.ووفقًا لصحيفة "هوليوود ريبورتر"، فإنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد انطلاق تصوير النسخة الجديدة من فيلم "Three Men and a Baby" بسبب بحث رؤساء ديزني، عن مخرج مناسب للعمل."Three Men and a Baby" إنتاج ديزني بلس ومن المقرر أن يشارك في انتاجه جوردون جراي وكتابة السيناريو بواسطة "Will Reichel" وتدور أحداث الفيلم حول عزاب يعيشون حياة خالية من الهموم ويتشاركون شقة في مدينة نيويورك، ثم يضطر الثلاثي للتكيف مع الأبوة عندما يجدون طفلة رضيعة أمام بيتهم.