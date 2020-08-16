رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة الأمريكية» ترخص تشخيصًا جديدًا لكورونا عبر اللعاب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:23 ص
تشخيص كورونا عبر
تشخيص كورونا عبر اللعاب
وكالات
طباعة
أصدرت إدارة الغذاء والدواء بوزارة الصحة الأمريكية تصريحًا يسمح بالشروع بشكل عاجل في استخدام اختبار جديد لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا عبر أخذ عينة من اللعاب.

وقالت الإدارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الاختبار تم تطويره في مدرسة ييل للصحة العامة وسمي SalivaDirect.

وأضافت أن الاختبار الجديد يستخدم طريقة جديدة لمعالجة عينات اللعاب للكشف عن كورونا، ويتيح التشخيص السريع للفيروس.

وأشارت إلى أن إجراء الاختبار لا يتطلب أي مستلزمات ومواد معينة حيث يمكن جمع اللعاب في أي حاوية معقمة.

كما لا يحتاج الاختبار إلى مكونات خاصة لاستخراج الأحماض النووية المستخدمة في الاختبارات الأخرى، والتي كان عددها في المختبرات الأمريكية محدودًا.

وقالت إن ضمان الاختبار مرونة في معالجة عينات اللعاب أمر رائد من ناحية كفاءته ويتيح تجنب النقص في مكونات الاختبار الهامة مثل الكواشف.

و معالجة عينات اللعاب المستخدم في الاختبار يتيح الحصول على النتيجة في أقل من ثلاث ساعات، ويتوقع أن تبلغ تكلفته في المختبرات حوالي 10 دولارات.

وأضافت أن هذا الاختبار هو الخامس الذي يحصل على رخصة منها، ويستخدم اللعاب كعينة للاختبار، بدلًا من مسحة من الأنف أو البلعوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2020

«القوى العاملة»: نقل منحة الـ500 جنيه لحسابات المواطنين بالبنوك غدًا

بلاغ للنائب العام ضد نقيب الأطباء لنشره نعي عصام العريان

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

الباز: مصر توجه رسالة لأشقائها مفادها «نحن معكم»

التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

إنفوجراف

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

أيام زمان

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

نجم الساعة

حرب الدروس الخصوصية.. المواجهة مستمرة والمنصات التعليمية البديل الشرعي

منوعات

البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

«أريان 5» ينطلق للمرة الأولى بعد الإغلاق بسبب كورونا

جوارديولا: سيتى ودع دورى الأبطال لأنه لم يكن مثاليًا أمام ليون

نجمات يعترفن بخضوعهن لعمليات تجميل: «آسفة يا ماما» (فيديو)

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

«حفاير نهر المعرفة».. قصيدة جديدة للشاعر الكبير فولاذ عبدالله الأنور

روائي: «2 ضباط» رفضت قبل 25 يناير.. والداخلية شكرتني بعد نشرها

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

معرضان للتشكيليين عالية الوهاب وعبدالمجيد السعدي في العراق