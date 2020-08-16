«أريان 5» ينطلق للمرة الأولى بعد الإغلاق بسبب كورونا

انطلق الصاروخ «أريان 5» للمرة الأولى منذ إغلاق الميناء الجوي «كورو» في جويانا الفرنسية في مارس جراء جائحة فيروس كورونا.وكان قد جرى إلغاء إطلاق الصاروخ «أريان 5» في وقت سابق، قبل دقائق من عملية إطلاق كانت مقررة في 31 يوليو جراء مشكلة في مستشعر في خزان الهيدروجين.كما حالت الظروف الجوية أيضًا دون إطلاق كان من المخطط أن يجري يوم الجمعة الماضية.وتتشكل حمولة الصاروخ من اثنين من أقمار الاتصالات، أحدهما لـ«انتلسات» والآخر لـ«ماكسار» وشركة نظام البث عبر الأقمار الاصطناعية «بي-سات».ويحمل أيضًا مركبة تمديد المهمة لانتلسات، وهي مركبة لتمديد تشغيل الأقمار الاصطناعية العاملة حاليًا.وتعتبر عملية الإطلاق هذه هي الخامسة هذا العام والأولى منذ أوقف ميناء الفضاء في جويانا الفرنسية عمليات الإطلاق في منتصف مارس كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.