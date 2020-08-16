تعرف على أسماء ضحايا عقار المنوفية المنكوب

قام مرفق إسعاف المنوفية بنقل جثتي كل من "ز. ف. ا"، و"ن. إ. ز"، من تحت أنقاض عقار شنوان المنكوب إلى ثلاجة مستشفى جامعة المنوفية.كما تم نقل كل من نبيل فاضل عجوة، 70 سنة، صاحب العقار، مصاب بحرق من الدرجة الثالثة بجميع أجزاء الجسم 90%، وعمرو فاضل عجوة، 39 سنة، حرق لهبي بنسبة 80% بالجسم كله، ونجوان فهمي، 35 سنة، حرق بنسبة 15%، إلى مستشفى جامعة المنوفية لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا يفيد بانهيار منزل بقرية شنوان ووجود مصابين، وعلى الفور أمر قوات الحماية المدنية باتخاذ اللازم وإخراج كافة الأهالى.وأكدت التحريات الأولية أن الانهيار حدث نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى مستودع أنابيب أسفل المنزل، نتيجة قيام ابن صاحب المستودع بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة من أنابيب البوتاجاز، مما أدى إلى انفجار أنابيب كبيرة، وأنه لا يوجد وفيات حتى الآن وجارٍ حصر الإصابات.وفي وقت سابق، أكد الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استخراج 3 مصابين من أسفل العقار المنهار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحًا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة وأنه توجد إصابات خطيرة.وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الإصابات عبارة عن حروق وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكدًا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي العلاج اللازم.