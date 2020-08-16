رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:30 ص
موسى ديمبلي
موسى ديمبلي
وكالات
طباعة
اعترف موسى ديمبلي مهاجم أولمبيك ليون أنه شعر بالإحباط بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت، لكنه أصبح بطل المباراة بعدما قاد ناديه إلى الدور قبل النهائي.

وجلس ديمبلي بديلًا، بينما اختار المدرب رودي جارسيا إشراك الثنائي ممفيس ديباي وكارل توكو إيكامبي في خط المقدمة، لكن اللاعب البالغ عمره 24 عامًا سجل هدفين بعد المشاركة في الدقيقة 75 ليقود ليون للفوز 3-1 واجتياز عقبة سيتي.

وكانت ثنائية ديمبلي وراء احتفالات صاخبة في شوارع ليون، حيث احتشد المشجعون في المدينة ورقصوا وأشعلوا الألعاب النارية بعد التفوق على سيتي الذي كان مرشحًا قبل المباراة للخروج بالانتصار.

وأبلغ ديمبلي التلفزيون الفرنسي: «لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق رائع جدًا، بالنسبة لأي لاعب يكون من المحزن قليلًا الجلوس على مقاعد البدلاء لكني صنعت الفارق».

وأضاف: «لقد وعدنا ببذل قصارى جهدنا، روح الفريق تغيرت، ونحن ندرك أننا نملك فريقًا رائعًا».

وأشاد جارسيا أيضًا بالروح القتالية، وقال إنه استفاد بقرار رابطة الدوري الفرنسي بعدم استئناف المسابقة بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقال جارسيا: «لقد تأقلمنا مع إلغاء الدوري الفرنسي، حصلنا على فترة ثمانية أسابيع للاستعداد، لقد قدم مدرب اللياقة البدنية الحلول المناسبة للاعبين».

وبات ليون على موعد في قبل النهائي مع العملاق الألماني بايرن ميونيخ الذي سحق برشلونة 8-2 في دور الثمانية.

وقال جارسيا: «نحن نتطور في بعض الأمور لكن مستويات الثقة ترتفع بين عناصر التشكيلة ونتائجنا تظهر ذلك، لكن نحن نبقى غير مرشحين عند مواجهة بايرن ميونيخ».

وأضاف: «سنحتاج إلى تحقيق نتيجة مفاجئة كما فعلنا أمام يوفنتوس وأمام مانشستر سيتي».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2020

الاستعلام عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

معلم يُرسل هدايا وشهادات تقدير لأوائل الثانوية العامة

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

الباز: مصر توجه رسالة لأشقائها مفادها «نحن معكم»

التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

إنفوجراف

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

أيام زمان

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

نجم الساعة

حرب الدروس الخصوصية.. المواجهة مستمرة والمنصات التعليمية البديل الشرعي

منوعات

البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

«أريان 5» ينطلق للمرة الأولى بعد الإغلاق بسبب كورونا

جوارديولا: سيتى ودع دورى الأبطال لأنه لم يكن مثاليًا أمام ليون

نجمات يعترفن بخضوعهن لعمليات تجميل: «آسفة يا ماما» (فيديو)

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

«حفاير نهر المعرفة».. قصيدة جديدة للشاعر الكبير فولاذ عبدالله الأنور

روائي: «2 ضباط» رفضت قبل 25 يناير.. والداخلية شكرتني بعد نشرها

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

معرضان للتشكيليين عالية الوهاب وعبدالمجيد السعدي في العراق