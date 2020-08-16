البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

اعترف موسى ديمبلي مهاجم أولمبيك ليون أنه شعر بالإحباط بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت، لكنه أصبح بطل المباراة بعدما قاد ناديه إلى الدور قبل النهائي.وجلس ديمبلي بديلًا، بينما اختار المدرب رودي جارسيا إشراك الثنائي ممفيس ديباي وكارل توكو إيكامبي في خط المقدمة، لكن اللاعب البالغ عمره 24 عامًا سجل هدفين بعد المشاركة في الدقيقة 75 ليقود ليون للفوز 3-1 واجتياز عقبة سيتي.وكانت ثنائية ديمبلي وراء احتفالات صاخبة في شوارع ليون، حيث احتشد المشجعون في المدينة ورقصوا وأشعلوا الألعاب النارية بعد التفوق على سيتي الذي كان مرشحًا قبل المباراة للخروج بالانتصار.وأبلغ ديمبلي التلفزيون الفرنسي: «لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق رائع جدًا، بالنسبة لأي لاعب يكون من المحزن قليلًا الجلوس على مقاعد البدلاء لكني صنعت الفارق».وأضاف: «لقد وعدنا ببذل قصارى جهدنا، روح الفريق تغيرت، ونحن ندرك أننا نملك فريقًا رائعًا».وأشاد جارسيا أيضًا بالروح القتالية، وقال إنه استفاد بقرار رابطة الدوري الفرنسي بعدم استئناف المسابقة بسبب جائحة «كوفيد-19».وقال جارسيا: «لقد تأقلمنا مع إلغاء الدوري الفرنسي، حصلنا على فترة ثمانية أسابيع للاستعداد، لقد قدم مدرب اللياقة البدنية الحلول المناسبة للاعبين».وبات ليون على موعد في قبل النهائي مع العملاق الألماني بايرن ميونيخ الذي سحق برشلونة 8-2 في دور الثمانية.وقال جارسيا: «نحن نتطور في بعض الأمور لكن مستويات الثقة ترتفع بين عناصر التشكيلة ونتائجنا تظهر ذلك، لكن نحن نبقى غير مرشحين عند مواجهة بايرن ميونيخ».وأضاف: «سنحتاج إلى تحقيق نتيجة مفاجئة كما فعلنا أمام يوفنتوس وأمام مانشستر سيتي».