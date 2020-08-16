فرنسا تطالب أفغانستان بعدم الإفراج عن مدانين بقتل جنودها

طلبت فرنسا من السلطات الأفغانية عدم إطلاق سراح سجناء من أعضاء طالبان مدانين بقتل مواطنين فرنسيين.وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن الـ 400 سجين من حركة طالبان الجاري إطلاق سراحهم قبيل محادثات السلام المزمعة، من بينهم "إرهابيين" مدانين بقتل جنود فرنسيين وعاملين في المجال الإنساني.وتقول الوزارة إن فرنسا مستعدة لدعم عملية السلام الأفغانية، ولكن يجب الاستجابة "لاحتياجات ضحايا الصراع، ويجب أن يتحمل المسئولون عن الجرائم الكبرى المسئولية الكاملة".وأضافت الوزارة، في بيانها، "لذا طلبنا بشدة من السلطات الأفغانية عدم المضي قدما في تحرير هؤلاء الإرهابيين".