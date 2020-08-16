رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: الصين تشترى كميات غير مسبوقة من منتجاتنا الزراعية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:50 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شراء الصين كميات قياسية من المنتجات الزراعية الأمريكية، معتبرا أن بكين تقدم على ذلك لإرضائه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ترامب خلال مؤتمر صحفي له: "الأسبوع الماضي اشتروا أكبر كميات في التاريخ من الذرة وكمية كبيرة من فول الصويا وكذلك المواشي".

وتابع قائلا: "الصين كانت تشتري كثيرا وهم يقومون بذلك من أجل أن أكون مسرورا".

يذكر أن "اتفاق المرحلة الأولى" حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين، الذي تم توقيعه قبل عدة أشهر ينص على شراء الصين المنتجات الزراعية الأمريكية بقيمة أكثر من 36 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الحالية.

موضوعات متعلقة

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

انهيار جزئى بأحد عقارات قصر النيل (صور)

العثور على سيدة مقطعة أشلاء داخل «ديب فريزر» بالهرم

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

ترامب يعلن وفاة أخيه روبرت

التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

إنفوجراف

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

أيام زمان

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

نجم الساعة

حرب الدروس الخصوصية.. المواجهة مستمرة والمنصات التعليمية البديل الشرعي

منوعات

البطل ديمبلى يتخلص من الإحباط.. والمدرب جارسيا يشيد بالروح القتالية

«أريان 5» ينطلق للمرة الأولى بعد الإغلاق بسبب كورونا

جوارديولا: سيتى ودع دورى الأبطال لأنه لم يكن مثاليًا أمام ليون

نجمات يعترفن بخضوعهن لعمليات تجميل: «آسفة يا ماما» (فيديو)

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

«حفاير نهر المعرفة».. قصيدة جديدة للشاعر الكبير فولاذ عبدالله الأنور

روائي: «2 ضباط» رفضت قبل 25 يناير.. والداخلية شكرتني بعد نشرها

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

معرضان للتشكيليين عالية الوهاب وعبدالمجيد السعدي في العراق