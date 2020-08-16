رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جوارديولا: سيتى ودع دورى الأبطال لأنه لم يكن مثاليًا أمام ليون

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:39 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
طباعة
قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه خسر 3-1 أمام أولمبيك ليون وودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور الثمانية، لأنه افتقر للمثالية المطلوبة في مثل هذه المسابقة.

وتأخر سيتي بهدف ماكسويل كورنيه في الشوط الأول، حيث ظهر سيتي خلاله بشكل متواضع، قبل أن يتحسن مستواه بعد الاستراحة ويدرك التعادل بواسطة كيفن دي بروين، لكن البديل موسى ديمبلي سجل هدفين متتاليين قرب النهاية لفريق ليون وبينهما أهدر رحيم سترلينج فرصة لا تصدق.

وقال جوارديولا لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية بعدما أخفق للموسم الرابع على التوالي في دوري الأبطال مع سيتي: "هذا ما حدث وأتمنى في يوم ما أن نجتاز هذه العقبة".

وأضاف: "عانينا في أول 25 دقيقة لكن في الشوط الثاني لعبنا بحرية وكنا في المستوى المطلوب، وشعرت أننا أفضل من المنافس لكن يجب التحلي بالمثالية في هذه المسابقة ونحن لم نكن كذلك".

ولم يرغب جوارديولا في الحديث عن هدف ليون الثاني الذي احتسب بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، وسط مطالبة لاعبي سيتي بوجود خطأ من ديمبلي ضد المدافع إيمريك لابورت.

وقال المدرب الإسباني: "لا أعرف. لا أريد الحديث عن مثل هذه الظروف لأنه في بعض الأحيان يبدو وكأني أشكو أو أبحث عن أعذار، لقد خرجنا، كنت أشعر أننا في حالة رائعة لكننا ارتكبنا الأخطاء في منطقتي الجزاء في اللحظات الحاسمة".

وتحسر جوارديولا أيضا على فرصة سترلينج السهلة، التي كانت ستدرك التعادل 2-2 قبل أن يسجل ديمبلي الهدف الثالث الحاسم للمواجهة.

وقال جوارديولا: "هذه اللقطة تلخص موقفنا في المسابقة. كان يجب أن نتعادل وبعد ذلك استقبلنا الهدف الثالث. هذا الحال في هذه المسابقة يجب أن تتحلى بالمثالية".

وأضاف: "لقد صنعنا العدد الأكبر من الفرص وسددنا العدد الأكبر من الكرات، فعلنا كل شيء لكن لسوء الحظ خرجنا مرة أخرى".

موضوعات متعلقة

«القوى العاملة»: نقل منحة الـ500 جنيه لحسابات المواطنين بالبنوك غدًا

أطباء واستشاريون.. مصر ترسل الدفعة الخامسة من المساعدات العاجلة للبنان

الليلة بـ4 دولارات.. تحقيقات النيابة في انتحار شاب مارس الرذيلة بفندق

محافظ القاهرة يكشف آخر تطورات انهيار عقار قصر النيل

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاصة

image description

صور تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار

image description

تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

image description

صور عمارة وسط البلد المنهارة

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

الأكثر قراءة

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

محمد الباز: «الأطباء» ارتكبت فعلًا إرهابيًا فاحشًا بنعيها المجرم عصام العريان

الباز: مصر توجه رسالة لأشقائها مفادها «نحن معكم»

بلاغ للنائب العام ضد نقيب الأطباء لنشره نعي عصام العريان

إنفوجراف

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

أيام زمان

قدمت «راجعين» في ألبومي بعدما نُسبت لعمرو دياب.. «اعترافات طلعت زين»

«لا بد من فهم القرآن وأنزعج من ربط الإسلام بالإرهاب».. اعترافات يوسف شاهين

«نافست هند رستم وطلقت زوجها».. حكايات برلنتي عبد الحميد

لماذا وصف أنيس منصور الكاتب يوسف إدريس بأنه «مفكر متواضع»؟

نجم الساعة

حرب الدروس الخصوصية.. المواجهة مستمرة والمنصات التعليمية البديل الشرعي

منوعات

جوارديولا: سيتى ودع دورى الأبطال لأنه لم يكن مثاليًا أمام ليون

نجمات يعترفن بخضوعهن لعمليات تجميل: «آسفة يا ماما» (فيديو)

وزير الرياضة يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالأسمرات

ميجان ماركل: الاحتجاجات الأمريكية لعبت دور مهمًا ضد العنصرية

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
ماجد حبته
هل هو «السلام الثالث» فعلًا؟!
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
المزيد

الثقافة

«حفاير نهر المعرفة».. قصيدة جديدة للشاعر الكبير فولاذ عبدالله الأنور

روائي: «2 ضباط» رفضت قبل 25 يناير.. والداخلية شكرتني بعد نشرها

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

معرضان للتشكيليين عالية الوهاب وعبدالمجيد السعدي في العراق