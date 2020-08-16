جوارديولا: سيتى ودع دورى الأبطال لأنه لم يكن مثاليًا أمام ليون

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه خسر 3-1 أمام أولمبيك ليون وودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور الثمانية، لأنه افتقر للمثالية المطلوبة في مثل هذه المسابقة.وتأخر سيتي بهدف ماكسويل كورنيه في الشوط الأول، حيث ظهر سيتي خلاله بشكل متواضع، قبل أن يتحسن مستواه بعد الاستراحة ويدرك التعادل بواسطة كيفن دي بروين، لكن البديل موسى ديمبلي سجل هدفين متتاليين قرب النهاية لفريق ليون وبينهما أهدر رحيم سترلينج فرصة لا تصدق.وقال جوارديولا لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية بعدما أخفق للموسم الرابع على التوالي في دوري الأبطال مع سيتي: "هذا ما حدث وأتمنى في يوم ما أن نجتاز هذه العقبة".وأضاف: "عانينا في أول 25 دقيقة لكن في الشوط الثاني لعبنا بحرية وكنا في المستوى المطلوب، وشعرت أننا أفضل من المنافس لكن يجب التحلي بالمثالية في هذه المسابقة ونحن لم نكن كذلك".ولم يرغب جوارديولا في الحديث عن هدف ليون الثاني الذي احتسب بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، وسط مطالبة لاعبي سيتي بوجود خطأ من ديمبلي ضد المدافع إيمريك لابورت.وقال المدرب الإسباني: "لا أعرف. لا أريد الحديث عن مثل هذه الظروف لأنه في بعض الأحيان يبدو وكأني أشكو أو أبحث عن أعذار، لقد خرجنا، كنت أشعر أننا في حالة رائعة لكننا ارتكبنا الأخطاء في منطقتي الجزاء في اللحظات الحاسمة".وتحسر جوارديولا أيضا على فرصة سترلينج السهلة، التي كانت ستدرك التعادل 2-2 قبل أن يسجل ديمبلي الهدف الثالث الحاسم للمواجهة.وقال جوارديولا: "هذه اللقطة تلخص موقفنا في المسابقة. كان يجب أن نتعادل وبعد ذلك استقبلنا الهدف الثالث. هذا الحال في هذه المسابقة يجب أن تتحلى بالمثالية".وأضاف: "لقد صنعنا العدد الأكبر من الفرص وسددنا العدد الأكبر من الكرات، فعلنا كل شيء لكن لسوء الحظ خرجنا مرة أخرى".