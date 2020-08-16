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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بغداد تقرر إرسال 320 مليار دينار إلى أربيل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:20 ص
مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
وكالات
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أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أن الحكومة الاتحادية قررت إرسال 320 مليار دينار عراقي إلى أربيل كجزء من رواتب الموظفين.

وقال في بيان صحفي: «اليوم وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحثنا معًا الإشكالات بين أربيل وبغداد، وأكدنا على أن يكون الاحتكام للدستور العراقي هو الفيصل في حسم جميع نقاط الخلاف، مع وضع خصوصية إقليم كردستان ومصلحة جميع العراقيين بنظر الاعتبار».

وأضاف: «أشرنا معًا خلال هذا الاتصال، إلى التقدم الذي أحرزته المحادثات القائمة منذ عدة أشهر بين وفدي التفاوض للجانبين وفق أسس التفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق بشأن مشكلة متقاضي الرواتب في الإقليم».

وتابع: «تقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار عراقي كجزء من الرواتب إلى إقليم كردستان في أقرب وقت، وبما يتناسب مع الوضع المالي الراهن للعراق، وأكدنا معًا على ضرورة استمرار المحادثات بهدف حل جميع الإشكالات».

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