البرازيل تسجل 41576 إصابة جديدة بكورونا و709 وفيات

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، إنها سجلت 41576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و709 وفيات.ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة ملايين و317096 إصابة مؤكدة و107232 وفاة.و تحتل البرازيل المركز الثاني عالميًا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت ثلاثة ملايين و275520 حالة إصابة مؤكدة، و106523 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.